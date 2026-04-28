«Смурфики» из Казани и очная ставка Разина: серия «Ак Барса» с «Металлургом» набирает ход

«Ак Барс» потерпел поражение во втором матче серии с «Металлургом» (2:4). Матч вышел ярким, как по содержанию, так и эмоциям. Но ещё круче получилась пресс-конференция Андрея Разина после матча. Подробности - в репортаже «ТИ-Спорта» из Магнитогорска.





«Металлург» вернул должок «Ак Барсу»

Второй матч серии между «Металлургом» и «Ак Барсом» приходился к четвертому дню пребыванию казанских журналистов в Магнитогорске. Погода на Урале в эти дни не баловала, а теплые чувства по дому усиливались в геометрической прогрессии. «Ак Барс» уверенно забрал первый матч серии в гостях со счетом 5:2. Хотелось казанцам выйти триумфаторами и во второй игре в Магнитогорске.

«Мы не ставим перед собой задачи минимум. Мы хотим выиграть всегда, и мы искренне хотели победить «Металлург» вчера», - говорил после матча Александр Хмелевский в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

По сценарию вчерашняя баталия получилась абсолютно противоположной первой. Подопечные Андрея Разина, судя по всему испытали на себе ту самую «лопату по хребту», о которой наставник «Металлурга» говорил после серии с «Торпедо».

Уральцы включили с первых минут бешеные скорости, подолгу контролируя шайбу в зоне соперника. Поражало и то, насколько отчаянными и по-спортивному злыми были игроки «Металлурга» после поражения в стартовой встрече серии (2:5).

Владимир Ткачев, хитующий защитника «Ак Барса» Илью Карпухина - это не сон, при температуре сорок, а реальная картина, происходившая вчера в матче.

«Металлург» довел матч до победного, хотя «Ак Барс» обеспечил интригу в третьем периоде

Напор «Металлурга» позволил отличиться хозяевам уже на четвертой минуте. Наброс Егора Яковлева в большинстве подправил Роман Канцеров.

В целом, игра в неравных составах - один из определяющих пока что элементов этой серии. Из шести попыток большинства за два матча «Металлург» реализовал четыре. Это примерно 67%.

Уральцы оправдывают сполна статус самой забивной и атакующей команды лиги. Причем, удивительно насколько тонко играют подопечные Разина в неравных составах и насколько эффективно. Шайба Вовченко из «офиса Овечкина» в большинстве - тому подтверждение.

«Ак Барс» полноценно включился в матч лишь к третьему периоду, когда счет на табло бы уже 0:3. Шайбы Галимова и Хмелевского в заключительной двадцатиминутке вроде бы вернули интригу, однако жирную точку в матче поставил нападающий Никита Михайлис - 4:2.

«Все нормально, не раскисаем!»

После матча раздевалка «Ак Барса» была шумной. Казанские хоккеисты сгоряча обсуждали детали матча, а потом отчетливо послышался голос капитана Алексея Марченко:

«Парни, убираем эмоциональный фон после сегодняшнего матча, друг за друга бьемся в следующих играх, все нормально, не раскисаем», - говорил защитник «Ак Барса».

В общении с журналистами Марченко, как правило, скромен и немногословен. Но доводилось слышать от многих хоккеистов «Ак Барса», что в раздевалке Алексей - якобы совершенно другой. Мол, когда нерв накаляется, а ход матча складывается в пользу соперника, Марченко не боится брать слово и сплачивать команду.

Для казанцев не произошло ничего критичного в серии. Хотя после легких прошлых раундов с «Трактором» и минским «Динамо» такого рода поражения воспринимаются хоккеистами болезненно.

Галимов продолжает «залезать под кожу» по ходу всего плей-офф

«Ак Барс» кажется эмоционально стабильным коллективом. И любопытно, что «Металлург» не пытается как-то повлиять психологически на казанцев. Напротив, вся инициатива в основном исходит от игроков «Ак Барса» в вопросе «залезания под кожу».

Нападающий Артем Галимов с огромным отрывом – главный провокатор в стане казанцев. Вчера форвард особенно был заметен на льду благодаря своим эксцентричным выходкам. То закусится с кем-то из защитников «Металлурга», то подъедет близко к вратарю Илье Набокову и скажет колкое слово. В одном из эпизодов Галимов вообще специально сдвинул ворота «Металлурга» в момент потасовки.

Поведение форварда «Ак Барса» довольно резко оценил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Никита Гребёнкин у нас не ездил и никого не трогал. Он мог что-то сказать, но физического контакта не оказывал. А все эти сдвиги ворот, всё это влияет на ритм игры, продлевает телевизионную трансляцию, а время дорогое. Надо пересмотреть регламент, правила, касательно таких эпизодов, за затяжку времени. Ритм игры этими моментами сбивается.

Сейчас у нас нет такого человека. А у «Ак Барса» есть Галимов. Мне понравилась реакция команды, мы играем в хоккей, этот весь пафос, знаете, убивает всю динамику, разбивает целостность игры. Хотим играть в быстрый хоккей, в наложение смен. Надо пожёстче со всеми этими сдвигами ворот, другими затяжками.

Если вам нравится такая игра, как вчера была в Ярославле, это не в моём вкусе. Мы играем в хоккей. Не будем давать в обиду своего вратаря, но провоцировать Билялова – это бред», - отметил Разин.

Посмотрим, как в следующих матчах будут складываться отношения нападающего с игроками «Металлурга». Галимов - пацифист в плане драк и никогда не распускает рук даже в самые напряженные моменты. Это, пожалуй, больше всего злит уральских хоккеистов, которые понимают, что если ударят Галимова, то присядут на скамейку штрафников в одностороннем порядке.

Самая безумная пресс-конференция в этом сезоне КХЛ!

В целом, вчерашний матч получился очень насыщенным и событийным. Шесть шайб, куча стычек между игроками, яркий и скоростной хоккей. Казалось, что может последовать еще?

Огромным сюрпризом для журналистов стала пресс-конференция Андрея Разина по окончании игры, которую он проводил совместно с Рустамом Имамовым, журналистом «Чемпионата». Наставнику «Металлурга» не понравился заголовок одного из последних материалов автора, и он решил расставить все точки над «и» в прямом эфире.

А далее между Разиным и Имамовым произошел диалог, который можно разрывать на афоризмы. Пересказывать десятиминутную беседу мы сейчас не будем, а предлагаем вам, дорогие читатели, лучше самим ее посмотреть в социальных сетях «Металлурга». Для аппетита упомянем небольшую часть:

– А можно смурфика из Казани сюда посадить (обращение Рустаму Имамову)? Тебя покажут на всю страну. Пошли! Чего ты боишься? Разреши ему. Я ему позадаю вопросы. Его покажут на всю страну! Пошли. Давай поговорим с тобой. Меня на прошлой пресс-конференции спросили про видеотренеров. Я что ответил?

– Что мы играем дома, и им нужно дать по башке.

– Подожди. Ты конкретно скажи, слово в слово, что я сказал.

– Сейчас открою в телефоне.

– Ты откроешь то, что ты написал, или то, что я сказал?

– Я передавал слово в слово. Нашел не на своём сайте: «Мы играем дома. Нужно кого-то посадить, чтобы им дали по башке».

– Нужно кого-то посадить, чтобы им дали по башке. Гыы, улыбка. Это что?

– Шутка.

– А что ты написал?

– Так же написал.

– Открой название своей статьи и посмотри. Там броское название. Скажи чётко в микрофон!

– Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса». Он же вас бесит?

– Это твои догадки. Объясни мне. Есть моя шутка, а есть твои – «бесят» и «дайте по башке». Есть разница?

– Шутка – это интерпретация.

– Тебя как зовут?

– Рустам.

– Рустам, давай я предположу, что ты педофил. Ты похож, у тебя типаж.

– Так предполагать – это уголовка.

– Почему? Я же не сказал, что я предполагаю. Я же сказал, что я сейчас скажу. Представляешь, какое у тебя будет клеймо? Я в 32 года закончил с хоккеем, сейчас мне 52. Я добился каких-то успехов за 20 лет. А до этого я был хоккеистом.

– Большим.

– И я всю жизнь борюсь с такими, как ты.

– А зачем?

– Я не хочу с вами бороться! Пишите честные вещи!

«Я всегда отвечаю честно»

Андрей Разин - одно из самых самобытных лиц в КХЛ среди главных тренеров. В отсутствии Романа Ротенберга, это главный шоумен в российском хоккее. На фоне плоских и примитивных ответов других наставников речи Разина всегда пестрят чем-то непрогнозируемым и провокационным.

Специально ли таким образом ведет себя главный тренер «Металлурга» с журналистами - остается только догадываться. Хотя сам Разин подчеркивает, что такие перфомансы не являются частью его сценического образа, он настоящий и говорит всегда честно.

«Я всегда отвечаю честно, стараюсь где‑то пошутить. На все вопросы ответил, нигде не промычал. Но просто люди берут и переворачивают эти ситуации. Как в Нижнем Новгороде, когда я сказал, что игрокам надо дать лопатой по хребту. После таких моментов не хочется что‑то лишнее говорить. Это опять в народ уходит. Ну, а народ любит, чтобы было всё с перчинкой. Поэтому больше не хочу. Но никуда не деться», - подытожил Разин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».