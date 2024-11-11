Метшин о выставке трофейной техники: «Это ниточка между нами и бойцами СВО»

Скриншот презентации Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани

Выставка трофейной техники НАТО, которая 13 ноября откроется в Казани, позволит увидеть своими глазами, какому арсеналу оружия противостоят наши военнослужащие в зоне специальной военной операции. Такое мнение на деловом понедельнике выразил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Нет ни одного равнодушного человека, который каждый день не думает, что происходит на передовой СВО, как там наши ребята, наши защитники Родины. Безусловно, с первых дней мы все вместе включились в это работу: и сбор гуманитарной помощи, и для подшефных территорий все самое необходимое. Мы это продолжаем делать, продолжаем свое кураторство, эту работу и заботу. Выставка трофейной техники – это ниточка между нами и ними», – отметил градоначальник.

Председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина напомнила, что сегодня утром Казань уже встретила экспонаты выставки трофейной техники НАТО, которая проходит при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Работать она будет с 13 по 19 ноября на парковке центрального стадиона.

Скриншот презентации Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани

На выставке жители и гости города увидят оружие США, Швеции и Украины – всего более 40 образцов. Среди них пулемет Браунинга производства США и украинский гранатомет УАГ-40. Главным экспонатом станет боевой танк Abrams весом более 66 тонн. Экскурсию для казанцев проведут военные. Они в деталях расскажут о том, как были подбиты и захвачены танки, бронетранспортеры и другие экспонаты. Кроме того, дополнением к экспозиции будут стенды с QR-кодом, благодаря которому посетители смогут увидеть видеозаписи с моментами поражения техники.

«Экспонаты можно будет подержать в руках и сфотографироваться. Помимо этого, на территории выставки будет развернут пункт отбора на службу по контракту, а также организована традиционная акция “Письмо солдату”», - заключила Загидуллина.