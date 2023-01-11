Байден заявил, что удивился обнаружению секретных документов и не знал об их содержании

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не знал о содержании секретных документов, которые были доставлены в его личный кабинет в период, когда он занимал пост вице-президента (США тогда возглавлял Барак Обама). Об этом сообщает телеканал CNN.

«Я был удивлен, узнав, что в этот офис были доставлены какие-либо правительственные документы», — пояснил действующий Президент США на пресс-конференции и уточнил, что не был осведомлен об их содержании.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники рассказал об обнаружении в ноябре 2022 года в связанном с Байденом аналитическом центре Penn Biden Center секретных документов, которые хранились вместе с обычными бумагами. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд поручил изучить, как документы с секретными сведениями оказались в этом месте.

Позднее источник CNN объяснил, что документы относились к периоду между 2013 и 2016 годами. В соответствии с законом «О президентских документах» бумаги должны были быть переданы в Национальный архив по истечении срока полномочий. Их нашел личный адвокат Байдена, который закрывал старый офис в Вашингтоне.

По словам другого собеседника телеканала, среди секретных материалов были служебные записки американской разведки и информационные материалы по Украине, Ирану и Великобритании. При этом источники в Белом доме сообщили, что Байден и его сотрудники не знают о содержании документов, так как не просматривали их.