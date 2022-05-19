Помощник Путина предрек глобальный голод к концу 2022 года
К концу года мир может ожидать глобальный голод, заявил помощник Президента России Максим Орешкин на просветительском марафоне «Новые горизонты». Об этом сообщает РИА Новости.
«Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием», – сказал политик, отметив, что основной причиной голода станет рост стоимости пшеницы на мировом рынке из-за неответственной финансовой политики США.
По словам Орешкина, с июля 2020 года вслед за печатанием доллара начался период роста цен на зерно. Сейчас американские власти пытаются вывезти запасы пшеницы с Украины, тем самым обрекая страну на серьезные гуманитарные проблемы, как и весь остальной мир.
«Владимир Владимирович понимал, что эти проблемы могут коснуться России. Например, готовиться активно к глобальному голоду Россия начала еще в конце прошлого года», – заметил помощник главы государства, добавив, что Россия сама обеспечивает себя и зерном, и многими другими продуктами. Однако необходимо избежать роста цен на удобрения на внутреннем рынке РФ.
«Это позволяет нам создавать запасы. Нами введены экспортные пошлины на экспорт пшеницы, подсолнечника. Все это позволяет нам чувствовать себя уверенно», – подчеркнул Орешкин.
Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине.
Российский лидер ранее предупредил, что авторы бесконечных ограничений против России в большей степени ударяют по благополучию своих же граждан, о чем сообщал «Татар-информ».