Помощник Путина предрек глобальный голод к концу 2022 года

К концу года мир может ожидать глобальный голод, заявил помощник Президента России Максим Орешкин на просветительском марафоне «Новые горизонты». Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием», – сказал политик, отметив, что основной причиной голода станет рост стоимости пшеницы на мировом рынке из-за неответственной финансовой политики США.

По словам Орешкина, с июля 2020 года вслед за печатанием доллара начался период роста цен на зерно. Сейчас американские власти пытаются вывезти запасы пшеницы с Украины, тем самым обрекая страну на серьезные гуманитарные проблемы, как и весь остальной мир.

«Владимир Владимирович понимал, что эти проблемы могут коснуться России. Например, готовиться активно к глобальному голоду Россия начала еще в конце прошлого года», – заметил помощник главы государства, добавив, что Россия сама обеспечивает себя и зерном, и многими другими продуктами. Однако необходимо избежать роста цен на удобрения на внутреннем рынке РФ.

Именно для этого, по его словам, в конце 2021 года были введены ограничения на экспорт удобрений из России. Сейчас посевная и выращивание урожая идет с быстрым обеспечением и превышает объемы прошлого года.

«Это позволяет нам создавать запасы. Нами введены экспортные пошлины на экспорт пшеницы, подсолнечника. Все это позволяет нам чувствовать себя уверенно», – подчеркнул Орешкин.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине.

Российский лидер ранее предупредил, что авторы бесконечных ограничений против России в большей степени ударяют по благополучию своих же граждан, о чем сообщал «Татар-информ».