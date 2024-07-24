Помощник Президента РФ Дюмин обозначил задачи комиссий Госсовета России

Помощник Президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин провёл совещание с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития РФ.

Обращаясь к участникам встречи, он обозначил задачи, которые стоят перед комиссиями Госсовета и отметил необходимость обеспечить преемственность работы по поручениям, ранее данным Президентом.

«Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссий отстаивать интересы регионов. Оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных Президентом, решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус», – сказал Дюмин.

Также, по его словам, важным направлением работы комиссий сейчас должна стать подготовка новых национальных проектов: по каждому из них надо отработать целевые значения показателей в региональном разрезе таким образом, чтобы исключить риски недостижения в субъектах России национальных целей развития страны, определённых главой государства.

«Вновь созданное Управление Президента по вопросам формирования и деятельности Государственного Совета будет осуществлять всестороннюю поддержку деятельности комиссий», – подчеркнул спикер.

Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов по указу Президента РФ Владимира Путина возглавил комиссию Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни».



Национальный проект «Инфраструктура для жизни» будет включать комплексное развитие населенных пунктов, мероприятия по жилищному и дорожному строительству, по формированию более комфортных условий для проживания граждан, для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение современным общественным транспортом и так далее.

Подробнее о перспективах работы комиссии в рамках нового национального проекта – в материале «Татар-информа» – «Страна должна быть комфортной: почему Минниханов возглавил новую комиссию Госсовета РФ».