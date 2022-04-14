Помощник Президента Орешкин: В России проиндексируют пенсии, прожиточный минимум и МРОТ

В ближайшее время в России внепланово проиндексируют пенсии, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и различные социальные выплаты. Об этом сообщил помощник Президента РФ Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

«Недавно Министерство финансов опубликовало данные за I квартал [текущего года]. У нас рекордный профицит бюджета — это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — подчеркнул помощник главы государства.

«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей», — напомнил Орешкин. И добавил: «Сейчас коллеги из Правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдет».

Как сообщал «Татар-информ», ранее Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству России представить свои предложения по дополнительной индексации зарплат, пенсий, социальных выплат, величины прожиточного минимума и МРОТ. Поручение должно быть выполнено до 20 апреля.