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Помощник Премьер-министра РТ: «Татарстан выполнит поставленные Раисом задачи»
Помощник Премьер-министра РТ, генерал-лейтенант Владимир Майстренко оценил тезисы Рустама Минниханова и выразил уверенность, что поддержка бойцов спецоперации в республике будет всесторонне развиваться.
«Хочу отметить выделенную Раисом РТ тему об оказании помощи участникам СВО. Не случайно мы будем работать над выполнением этих задач в следующем в году Защитника Отечества», – сказал он в беседе с «Татар-информом».
По словам помощника Премьер-министра РТ, основные усилия властей в данной сфере будут направлены на поддержку военных, выполняющих боевые задачи, а также на вопросы их социального обеспечения и членов их семей.
«Республике предстоит решать серьезнейшие задачи по реабилитации и социальной адаптации вернувшихся с СВО земляков. При этом Раис Татарстана подчеркнул, что это невозможно без качественной экономики республики, без плодотворной работы жителей Татарстана, тех передовиков, которых благодарил Раис и все им аплодировали. Я уверен, что республика справится со всеми задачами», – добавил он.
Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.
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