Помощник Премьер-министра РТ о бойцах в СВО: Ребята уже сформировали боевое братство

Владимир Майстренко

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Боевое братство, которое сформировалось у бойцов из Татарстана в зоне специальной военной операции, позволяет ребятам справляться со всеми трудностями, которые им выпадают. Об этом заявил помощник Премьер-министра РТ Владимир Майстренко на первом телемарафоне «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«Ребята уже сформировали боевое братство. Что это такое? Это как семья. Человек знает, что товарищ всегда будет рядом и поддержит, даже если его жизнь будет под угрозой», – сказал Майстренко.

Он добавил, что в условиях постоянной опасности такое братство помогает пережить постоянное давление, благодаря знанию, что тебя всегда поддержат и что ты сам должен всех поддерживать.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.