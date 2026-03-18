Помощник нотариуса по делу «Дома смерти» в суде: «Алевтина Канашева была адекватна»

Гособвинение запросило для помощника нотариуса Юлии Зайцевой срок в колонии-поселении. Следствие уверено, что женщина незаконно оформила доверенность на имя племянницы Алевтины Канашевой, чья смерть в пансионате в Щербаково вызвала цепочку уголовных дел и имела общественный резонанс летом прошлого года. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





«Оформила генеральную доверенность от имени недееспособной женщины по просьбе ее племянницы»

Сегодня в Вахитовском суде Казани завершились прения по уголовному делу помощника нотариуса Юлии Зайцевой, которую обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Чтобы понять, в чем обвиняют Юлию Зайцеву, необходимо углубиться в историю «Дома смерти» в Щербаково. Летом прошлого года «Татар-информ» сообщал, что в Казани разразился скандал вокруг пансионата для пожилых и инвалидов в Щербаково, где умерла пожилая постоялица Алевтина Канашева – владелица имущества в 100 миллионов рублей. Уголовное дело завели после того, как в полицию с заявлением о похищении денег у умершей бабушки обратилась ее внучка.

Чуть позже арестовали Чулпан Мифтахову – владелицу пансионата для пожилых людей в Щербаково, который в народе уже успели прозвать «Домом смерти». Сначала версия следствия заключалась в том, что именно сотрудники «Дома смерти» обманным путем помогли неизвестной заставить пенсионерку подписать доверенность. Таким образом, они могли присвоить ее недвижимость, общая стоимость которой составила более 100 миллионов рублей.

Позже версия изменилась, и главным фигурантом дела стала племянница умершей в пансионате Алевтины Канышевой – Ирина Белозерова. Ее дело о фальсификации доказательств, мелком коммерческом подкупе и мошенничестве в особо крупном размере рассматривает Приволжский суд Казани.

В свою очередь прокурорская проверка выявила в пансионате многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении Мифтаховой было возбуждено уголовное дело, на старте процесса она признала свою вину в полном объеме.

Чуть позже стартовал суд в отношении Юлии Зайцевой, исполнявшей обязанности помощника нотариуса, об оформлении документов умершей постоялицы пансионата. По версии следствия, Зайцева оформила доверенность с нарушениями – это позволило Белозеровой получить доступ к имуществу тети.

По версии следствия, летом 2023 года Ирина Белозерова обратилась через свою знакомую к помощнику одного из казанских нотариусов – Юлии Зайцевой с просьбой помочь оформить генеральную доверенность на управление имуществом тети, которая была уже в почтенном возрасте. Зайцева согласилась.

Зайцева попросила Белозерову привезти пожилую женщину в нотариальную контору на улицу Маяковского. По версии следствия, Алевтина Канашева к тому моменту была уже недееспособна и Юлия Зайцева не могла этого не заметить. Обвинение уверено, что она оформила генеральную доверенность с нарушениями в машине на улице и ради личной выгоды. За доверенность Юлия Зайцева получила 2400 рублей.

Фото: © «Татар-информ»

«Прошу назначить наказание в виде колонии-поселения на два года с запретом на два года на выполнение нотариальных действий. Также необходимо учесть наличие малолетнего ребенка как смягчающее обстоятельство», – сказала помощник прокурора Вахитовского района Камила Нажмудинова.

Адвокат Игорь Гатауллин возразил – он уверен, что Юлия Зайцева выполнила свои должностные обязанности в рамках закона, при этом не получила никакой личной выгоды, о которой говорит следствие.

«Вот эти деньги, 2400 рублей, – это стандартная стоимость услуг нотариуса, никакой личной наживы тут не может быть. Также хочу отметить, что следствие называет Канашеву недееспособной, но такой статус человек может получить только по решению суда, и тогда ему назначается опекун. Канашева никогда не признавалась недееспособной. Психиатр, которого мы вызывали в суде, подтвердил, что обычный человек, не имея специального образования, не может распознать деменцию, которая к тому же имеет семь различных стадий», – сказал он.

По словам Игоря Гатауллина, на Юлию Зайцеву было оказано большое давление из-за резонанса вокруг пансионата в Щербаково.

«Следователь вынудил мою подзащитную написать явку с повинной, ее держали 19 часов без еды и воды и не дали связаться с адвокатом. Следователь обещал посадить ее в СИЗО и вменить ей мошенничество в особо крупном размере, а если она напишет признательные показания, то ей изберут другую, более мягкую меру пресечения. Тогда Зайцева согласилась, но в суде подтвердила, что от тех показаний отказывается и вину не признает в полном объеме», – добавил он.

Юлия Зайцева знала, что завещание написано на имя Ирины Белозеровой, – даже без генеральной доверенности все имущество перешло бы к ней, отметил адвокат. Отдельно он остановился на том, что инвалидом Канашева была признана из-за болезни суставов, а о ее деменции стало известно только после смерти. Он попросил суд признать Зайцеву невиновной.

«Ваша честь, я не совершала преступления, в котором меня обвиняют. У меня не было никакой личной или иной заинтересованности. Когда мы с ней встретились, она была полностью адекватна и отдавала отчет своим действиям. У меня не было никаких оснований сомневаться в ее дееспособности», – сказала подсудимая.