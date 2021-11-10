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Здоровье
10 ноября 2021  13:39

В Минздраве опровергли слухи о предложении Мурашко наказывать врачей-антипрививочников

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг информацию о том, что Мурашко якобы предложил ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников, которая появилась в СМИ, сообщает РИА Новости. 

Кузнецов уточнил, что, говоря о «некорректном поведении» отдельных врачей, которые выступают против вакцинации от коронавируса и распространяют ложную информацию, глава Минздрава Михаил Мурашко имел в виду, что такое поведение медработников ставит жизни и здоровье россиян под угрозу.

Он также отметил, что министр здравоохранения на предложение внести дополнительные изменение в законодательство и уголовный кодекс, ответил, что подобные меры не требуются. 

«При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами», — подчеркнул Кузнецов. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья предложил привлечь медиков-антиваксеров к уголовной ответственности.

#массовая вакцинация #Коронавирус #мурашко михаил
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