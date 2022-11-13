Помощник Байдена рекомендовал Зеленскому обдумать «реалистичные требования» к России

Помощник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан порекомендовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому занять в отношении России реалистичную позицию. В частности, ему и его команде нужно обдумать требования, которые можно выдвинуть на переговорах с Москвой, сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal ТАСС.

В издании сообщили, что 4 ноября, находясь на Украине, Салливан «рекомендовал команде Зеленского начинать думать о реалистичных требованиях и приоритетах для проведения переговоров». Предполагается, что это подразумевает и позицию Киева относительно статуса Крыма.

Ранее помощник Президента США заявил, что в ближайшие две недели Штаты направят Украине новый пакет военной помощи.