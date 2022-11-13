news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
13 ноября 2022  17:26

Штаты направят Украине новый пакет военной помощи в ближайшие недели

news_top_970_100

В ближайшие две недели Соединенные Штаты планируют направить Украине еще один пакет военной помощи. Об этом со ссылкой на помощника Президента США Джейка Салливана сообщает ТАСС.

По словам помощника Байдена, объем поддержки будет примерно равен предыдущим. В дальнейшем США тоже не намерены ослаблять поддержку Киева.

«Будет еще один [пакет помощи] в следующие пару недель, он поступит примерно по тому же графику и будет приблизительно такого же масштаба, как и в последние несколько недель и месяцев», — заявил он.

#США #Украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100