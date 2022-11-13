Штаты направят Украине новый пакет военной помощи в ближайшие недели

В ближайшие две недели Соединенные Штаты планируют направить Украине еще один пакет военной помощи. Об этом со ссылкой на помощника Президента США Джейка Салливана сообщает ТАСС.

По словам помощника Байдена, объем поддержки будет примерно равен предыдущим. В дальнейшем США тоже не намерены ослаблять поддержку Киева.

«Будет еще один [пакет помощи] в следующие пару недель, он поступит примерно по тому же графику и будет приблизительно такого же масштаба, как и в последние несколько недель и месяцев», — заявил он.