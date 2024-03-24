Помощница директора группы «Пикник» погибла при теракте в «Крокусе»

Помощница директора музыкальной группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил РИА Новости директор коллектива Юрий Чернышевский.

«Нашли, но, к сожалению, она погибла», — сказал он в беседе с агентством.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник».

По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны.

Накануне Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.