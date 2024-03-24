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Помощница директора группы «Пикник» погибла при теракте в «Крокусе»
Помощница директора музыкальной группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил РИА Новости директор коллектива Юрий Чернышевский.
«Нашли, но, к сожалению, она погибла», — сказал он в беседе с агентством.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник».
По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны.
Накануне Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.
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