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Помощница Аллы Пугачевой сообщила, что певица прибыла в Москву
Алла Пугачева прибыла накануне в Москву, сколько она пробудет в России, неизвестно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу певицы Елену Чупракову.
«Приехала вчера», – рассказала собеседница агентства.
Певица весной 2022 года уехала в Израиль после того, как ее супруга, шоумена Максима Галкина* признали иноагентом. В сентябре Пугачева попросила Минюстиции признать ее иностранным агентом вслед за своим мужем, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России. В мае 2023-го сообщалось, что певица вернулась в страну.
*Максим Галкин признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.
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