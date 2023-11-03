Помощница Аллы Пугачевой сообщила, что певица прибыла в Москву

Алла Пугачева прибыла накануне в Москву, сколько она пробудет в России, неизвестно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу певицы Елену Чупракову.

«Приехала вчера», – рассказала собеседница агентства.

Певица весной 2022 года уехала в Израиль после того, как ее супруга, шоумена Максима Галкина* признали иноагентом. В сентябре Пугачева попросила Минюстиции признать ее иностранным агентом вслед за своим мужем, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России. В мае 2023-го сообщалось, что певица вернулась в страну.

*Максим Галкин признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.