Помощь стала ближе к дому: в казанской Вишневке открыли амбулаторию для взрослых и детей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в казанском поселке Вишневка открыли центр врача общей практики и педиатра. В церемонии принял участие министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

Строительство здания велось с мая по август этого года. Стоимость объекта составила 115 млн рублей.

В новом центре созданы условия для комфортного пребывания пациентов: оборудованы зоны ожидания, просторные холлы, светлые кабинеты. Амбулатория оснащена современным медицинским оборудованием.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здание условно разделено на взрослое и детское отделения. В обеих частях предусмотрены процедурные кабинеты и фильтры для посетителей с симптомами гриппа и ОРВИ. Взрослые пациенты смогут получить консультации терапевта и узких специалистов по графику.

Детей принимает педиатр, здесь же можно пройти вакцинацию. Также планируется организация выездов специалистов на дом по предварительной записи.

«В поселке живут более полутора тысяч детей. Среди них – 220 детей в возрасте до трех лет, даже в Иннополисе их всего 144. Дети остались прикрепленными к третьей поликлинике ДРКБ, но теперь медицинская помощь стала территориально ближе», – отметил заместитель главного врача ДРКБ по медицинской части Марат Мазитов.

По словам исполняющей обязанности главного врача городской поликлиники № 20 Лилии Фахрутдиновой, персонал подбирали с учетом места проживания специалистов, чтобы сократить время дороги до работы.

«Открытие нового центра – большое событие. Раньше до основных поликлиник приходилось добираться около 20 минут без пробок. Сегодня медицинская помощь детям и взрослым приближается непосредственно к месту жительства. Надеемся, что скоро такие объекты порадуют жителей других микрорайонов. Мы понимаем, что жилые массивы в крупных городах интенсивно развиваются, поэтому работы и у нас, и у строителей будет достаточно», – подчеркнул Альмир Абашев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Центр врача общей практики и педиатра в Вишневке начнет работу в новом году. Он построен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Это прекрасный объект. Думаю, он прослужит долго. Пусть люди приходят сюда только с профилактической целью. Желаю, чтобы никто не болел», – напутствовал министр.