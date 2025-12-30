В казанской Вишневке открылся центр врача общей практики и педиатра

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском поселке Вишневка открыли центр врача общей практики и педиатра. В торжественной церемонии принял участие министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

«Это прекрасный объект. Думаю, что он прослужит долго. Пусть люди приходят сюда только с профилактической целью. Желаю, чтобы никто не болел», – напутствовал министр.

Центр будет обслуживать детское и взрослое население не только Вишневки, но и ближайших поселков – всего более четырех тысяч человек. Он построен в рамках Федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».