«Помощь от всего сердца для СВО»: бабушки из Кукмора открыли швейный цех

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В Кукморе продолжается активная работа волонтеров серебряного возраста, которые объединяются для плетения маскировочных сетей, приготовления лапши, вязания теплых носков для российских бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Каждую неделю группа пенсионеров собирается в центре социального обслуживания населения, где с энтузиазмом трудится над приготовлением домашней лапши, вязанием теплых носков и созданием маскировочных сетей. Эти сети помогают скрывать военных от наблюдения противника.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Техника плетения маскировочной сети совсем не сложная, но кропотливая. Впрочем, абсолютно каждый сможет справится с этой задачей. Нужно всего лишь вплетать в каждый квадратик разрезанную ленту из ткани.

«Мы вот плетем сети. Плели из белых и зеленых тканей. Какие бойцы нам заказывали, мы с большим интересом плели. Правда, у нас возможности были не очень удобные, но мы старались», — отметила волонтер Римма Ахмадиева.

Неравнодушные пенсионеры начали собирать помощь бойцам с самого начала специальной военной операции. А сейчас бабушки-рукодельницы открыли швейную мастерскую.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«По телевизору смотришь, в госпиталях не хватает именно постельного белья. И девочкам я предложила: давайте постараемся из дома принести материал и попробуем сами шить простыни и наволочки. Это помощь от всего сердца», — сказала руководитель районного центра «серебряного» волонтерства Нурия Закирова.

Бойцы скоро смогут почувствовать тепло родного края, уверена она. Совсем недавно у волонтеров появилась новая инициатива — заготавливать натуральные травяные чаи. Такая идея возникла после встречи с волонтерами из города Мамадыша.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Увидели у них чаи. Я говорю — ну, неужели мы это не можем сделать? Теперь в этом году я купила вакууматор. Вот это всё попробовала. Сами начнем делать. Я принесу сюда вакууматор, девочки из дома принесут свои чаи, и будем посылать», — рассказала активистка.

Несколько дней назад из Кукмора была отправлена очередная партия шефской помощи, собранная жителями города. Это около 5 тонн продуктов питания, средств гигиены, строительных материалов, которые в скором времени будут доставлены бойцам.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

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