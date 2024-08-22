«Помощь очень нужна бойцам»: 74-летняя педагог из Нурлата стала швеей

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Жительница Нурлата Гюлсира Логинова — активная участница волонтерского движения «Шьем для наших». Педагог, посвятивший более 40 лет воспитанию подрастающего поколения, и на пенсии не привыкла сидеть без дела. «А как же иначе? Движение — жизнь», — уверена она.

Всегда подтянутая, энергичная, с открытой и доброй улыбкой, умелая хозяйка, мастерица на все руки, душа любой компании — так о ней отзываются швеи-волонтеры района, к которым она присоединилась чуть больше года назад.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Всё началось с того, что моя дочь предложила помочь волонтерам в пошиве простыней, наволочек, полотенец для солдат, которые проходят лечение в госпиталях. Ну, думаю, пора вспоминать былые навыки, раньше ведь многое сами шили. Так с незатейливых прямых строчек я и начала шить постельное белье», — вспомнила она.

А дальше волонтеры попросили помощи в пошиве и нижнего белья. И здесь пенсионерка взялась за работу с полной самоотдачей. За неполный год она израсходовала несколько рулонов ткани, сшив более 800 предметов нижнего белья для солдат.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Взяла у организатора нашей группы Татьяны Ямугиной выкройку на 50-й размер, на плотной бумаге сделала для себя ее удобный вариант. А потом уж дело техники, сначала накрою побольше, потом за машинку. Так день за днем проходит. Шью, а сама у Всевышнего прошу здоровья нашим бойцам, чтобы все живыми и здоровыми вернулись», — заметила женщина.

О том, каково ждать весточки от близкого человека с фронта, она знает, как никто другой: в спецоперации с первых дней участвует ее старший сын — кадровый военный, вертолетчик.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Он не сидит в сырых окопах, а на груженом боеприпасами вертолете летит до указанной точки, выполнив очередную задачу, разворачивается обратно. И с каждым его вылетом сердце замирает, в голове одна мысль: „Лишь бы долетел, благополучно приземлился“. Справиться с переживаниями отчасти помогает и волонтерство», — продолжила она.

Всё сшитое и аккуратно сложенное у Гюлсиры Киямовны забирает дочь Розалия Белова. Дома она все это стирает, сушит, гладит. Тут уже на помощь приходит ее сын Дмитрий — вдевает резинку в уже готовое изделие. В свои 13 лет он ясно понимает необходимость помогать своим.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Мне совсем несложно помогать маме и бабушке в их добром деле. Времени это много не занимает, тем более сейчас, в дни летних каникул. Среди друзей, одноклассников есть те, чьи отцы и братья сейчас на фронте, поэтому знаю, как сильно военнослужащие нуждаются в нашей поддержке», — присоединился к беседе сам подросток.

Но и это еще не всё: Гюлсира Логинова вместе с близкими изготавливает подушки-косточки для госпиталей.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Здесь и зять Алексей помогает. Они с Димой заготовки этих подушек набивают поролоном. У себя в мастерской даже специальное приспособление соорудили, один нарезает, другой подушки наполняет. Как приятно потом в общей группе швей-волонтеров читать отзывы от бойцов со словами благодарности за наш труд», — подчеркнула Гюлсира Киямовна.

На вопрос, почему в свои 74 года решила стать волонтером, жительница Нурлата ответила: «Во-первых, я большой патриот свой страны. Кто, если не мы, придет ей на помощь в трудную минуту. Среди бойцов есть и выпускники Селенгушской школы, где я долгие годы преподавала математику. К примеру, мои ученики Владимир Маринин и Александр Трофимов. Скоро уже два года будет, как они там. Два внука моей близкой подруги тоже там... Да что уж говорить-то, за каждого бойца переживаем. Вот душу и греет мысль о том, что наша помощь очень нужна бойцам, поэтому каждый день с новыми силами сажусь за швейную машинку. Им там тяжело, а наша задача — хоть как-то облегчить их нелегкую работу», — уверена женщина.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Она пару лет назад она сменила статус сельской жительницы на горожанку, и всё же свой дом в Салдакаеве навещает регулярно. Вот и в этот раз привезла оттуда целый пакет мяты. Говорит: высушу, передам девочкам-хозяюшкам, которые готовят еду для солдат, ведь есть среди них мастерицы по сборке ароматного чая из местных душистых трав.

«За это время с волонтерами мы успели не просто сдружиться, но и стать одной большой и дружной семьей, в которой каждый вносит свой посильный вклад в общее дело. Вместе нам все по плечу», — убеждена женщина.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

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