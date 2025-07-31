«Помогу реализоваться»: Искандаров стал наставником победителя программы «Батырлар»

Руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров стал наставником Айдара Нуриева – победителя республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана».

Накануне в рамках программы состоялась их первая встреча. Обсуждались ключевые социальные вопросы – поддержка ветеранов и участников специальной военной операции, помощь их семьям, а также подготовка к выборам Раиса Республики Татарстан и муниципальным выборам.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам прозрачности, легитимности и вовлеченности граждан в избирательный процесс.

«В качестве наставника приложу все усилия, чтобы поделиться опытом, поддержать, освоить новые навыки и помочь максимально реализоваться в профессиональном плане. У Айдара Нуриева уже есть опыт работы в должности главы Тураевского сельского поселения, есть понимание процессов и налаженный контакт с людьми», – отметил Роберт Искандаров.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и является аналогом федеральной программы «Время героев», созданной по поручению Президента России Владимира Путина. Цель проекта – поддержка ветеранов и участников СВО, а также создание условий для их дальнейшей профессиональной и общественной самореализации.

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