«Помогают в процветании и улучшают экономику»: В Казани наградили лучшие студотряды РТ

Сегодня в казанском культурном центре «Московский» прошла церемония награждения лучших студотрядов республики, посвященная Дню российских студенческих отрядов. Торжество, сопровождавшееся праздничным концертом, объединило более 450 участников движения, ветеранов студотрядов СССР, партнеров, работодателей, руководителей образовательных организаций, а также представителей ведомств Татарстана, активно содействующих развитию движения.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Минмолодежи Татарстана подвело итоги работы трудового движения за 2022 год среди вузов, ссузов и штабов муниципального образования республики. Также были объявлены лучшие командиры и комиссары. Представителей студенческих движений наградили почетными грамотами, денежными средствами и благодарственными письмами от ведомств.

«Движение студенческих отрядов – одно из первых движений в Республике Татарстан. В первую очередь, это социализация студенческой молодежи в профессиональной жизни. Когда любой студент, по любому направлению специальности идет работать в студенческие отряды, это, конечно, дает ему преимущество. Человек становится конкурентоспособным, его профессионализм ценится выше, и как выпускник он будет ценным работником в будущем. В 2022 году наши студенты работали в разных отрядах. Это строительные, медицинские, сервисные, педагогические, отряды проводников», — рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Студенческое движение внесло большой вклад в экономику России и помогло в решении ключевых общенациональных задач, считает Садыков. Студотряды Татарстана являются лидерами движения по сравнению с другими регионами страны. Так, в этом году лучшим студенческим отрядом в России был выбран штаб отрядов КГЭУ.

Сам Садыков почти десять лет возглавлял республиканский центр студенческих отрядов и поделился с ребятами этим опытом. «Я в свои студенческие годы работал вожатым в педагогическом отряде „Импульс“. Это то движение, которое формирует человека и испытывает на прочность, как бойца. Безусловно, роль движения велика, сегодняшняя жизнь в стране и республике не может протекать без студотрядов. Своим решением вступить в отряды вы воспитываете в себе трудолюбие и уважение к старшему поколению, которое формирует наше будущее страны», — заключил Садыков.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Студенческие отряды Татарстана включают в себя множество социальных направлений, добавил помощник Раиса Татарстана, председатель регионального отделения новой федеральной молодежной организации «Движение первых» Тимур Сулейманов. По его словам, вступая в движение, человек вырабатывает не только свою компетенцию, но и познает жизнь изнутри, через трудовые семестры и испытания.

«Потенциал студенческих отрядов безграничен. Мы можем наблюдать разные возрастные поколения, которые вступают в движение, и по сей день вкладывают свои силы в развитие. Закончив вуз и даже став родителями, они остаются в отрядах. Это доказывает глубокий смысл движения. Здесь студент познает жизнь, формирует взгляды. Это место единомышленников, где человек знакомится со своими интересами через покорение горизонтов. Это тот отрезок жизни, который запоминается и всегда остается в жизни человека», — пояснил он.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Одним из почетных гостей церемонии стала депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова. Она рассказала, как студенческие отряды связаны с ее юностью и становлением. По словам Ларионовой, будучи студенткой она вступила в педагогический вожатский отряд и ездила в загородные оздоровительные пионерские лагеря.

«В лагерях была очень яркая и насыщенная студенческая жизнь. Так получилось, что я много внимания в свое время уделяла комсомолу. Студенческие отряды связаны с моей жизнью, я хорошо помню, как создавались комсомольские отряды в Набережных челнах, как строился КАМАЗ, как строился сам город. И это заслуга строительных отрядов. Ребята вкладывают большую помощь в процветание нашей страны», — рассказала она.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Признанные лучшими студотряды получили награды и денежные призы. Так, в номинации «Лучший студенческий трудовой отряд года» победителями и обладателями 50 тыс. рублей стали студенческий строительный отряд «Ирбис», штаб студенческих отрядов КГАСУ, студенческий отряд «Тесла», отряд Буинского ветеринарного техникума.

В номинации «Лучший командир студенческого трудового отряда» грамотами и сертификатами на 10 тыс. рублей награждены командир Штаба студенческих отрядов КФУ Наталья Шилова, комиссар КГЭУ Рамиль Багманов, мастер штаба студотряда КНИТУ-КАИ Юлия Шипкова и Рамиль Хафизов из штаба КГАСУ и другие. Общий призовой фонд составил 350 тысяч рублей.