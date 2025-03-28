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Происшествия 28 марта 2025 15:07

Экономического полицейского в Казани подозревают в получении 107 млн рублей взятки

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Главу отдела по борьбе с коррупцией в Казани Марата Хайруллина подозревают в получении взятки от предпринимателей. По данным «Татар-информа» размер взятки составляет 107 млн рублей.

В свою очередь в пресс-службе МВД по РТ сообщили, что оперативник в период с июля по сентябрь 2023 получил вознаграждение за содействие в уплате меньшей суммы налога.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», – отметили в ведомстве.

#взятка
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