«Помню, как спас товарища»: боец из РТ с позывным Хищник награжден медалями на СВО

Боец специальной военной операции с позывным Хищник из Нурлата награжден медалями Министерства обороны РФ – Суворова и «За боевые отличия». Но сам он к почестям относится просто: «Не считаю себя героем, просто делал свое дело».

Алексей подписал контракт до частичной мобилизации – на передовую отправился 9 июня 2022 года. На тот момент ему было 26 лет.

«Когда подписывал контракт, речь шла о четырех месяцах. Но ввиду сложной ситуации на фронте его продлили до конца спецоперации. Не раздумывая пошел: там пацаны такие же, как и я, рисковали своей жизнью, отстаивали мирное небо. Я просто не мог не присоединиться к ним», – рассказывает Алексей.

Срочную службу он проходил в ракетных войсках стратегического назначения. Полученные навыки пригодились на фронте. В мирной жизни работал на заводе, но, оставив все, стал бойцом батальона «Алга». Сначала – артиллеристом минометной батареи, позже – на более мощном орудии.

«Херсонское направление, потом Бахмут, Угледар, штурмы Клещеевки, Андреевки… Тогда много наших полегло, вспоминать страшно», – говорит он.

Один из ярких эпизодов, оставшихся в памяти Алексея, – спасение сослуживца.

«Мы были всего в 150 метрах от вражеских позиций и вдруг увидели раненого. Подполз – оказался Чечен, такой у него был позывной. Разорвало стопу – наступил на противопехотную мину. Начал оттаскивать его к своим, сам чуть не погиб. Вокруг – украинские "птички", еле-еле спаслись. С тех пор с Чеченом на связи, каждый раз благодарит за то, что вытащил», – рассказал он.

4 сентября 2023 года, в один из боев, вражеские беспилотники вычислили позицию Алексея. На тот момент он уже был командиром расчета.

«Нас в блиндаже было трое. Начался массированный обстрел. Все горело, взрывалось… Нога болела ужасно. Позже выяснилось – перелом, плюс множественные осколочные ранения. Пытались ползти с раненым товарищем, третьего, погибшего, пришлось оставить...» – вспоминает боец.

Он добрался до командного пункта, откуда его уже без сознания переправили в госпиталь. Очнулся в палате – частичная потеря памяти и только одна мысль: сообщить родным, что жив.

«Телефона не было – потерял при эвакуации. В госпитале дали чужой. Набирал с трудом, но дозвонился. "Мама, это я, я жив", – сказал и услышал всхлипы на том конце. Слезы покатились и у меня...»

После госпиталя и реабилитации Алексей вернулся в родной Нурлат. В День ветеранов боевых действий он принял участие в митинге в центральном парке.

«Был рад повидаться с товарищами, волонтерами. Сейчас пытаюсь настроиться на мирную жизнь. Планирую встречаться с молодежью, заниматься патриотической работой. Но, как только полностью восстановлюсь, снова вернусь на передовую. Там остались мои ребята. Им нужна помощь», – говорит Хищник.

О своих наградах Алексей говорит без пафоса. Их он получил за мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества.

«Не считаю себя героем. Просто делал свое дело. Героями мы все станем, когда с Победой вернемся домой», – убежден татарстанец.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.