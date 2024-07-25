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Помещения еще двух домов Казани признаны нежилыми
Жилые помещения еще в двух домах Казани (№11 по ул. Телецентра и №1 по ул. Колымская) переведены в категорию нежилых. Распоряжения опубликованы в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.
«Собственнику жилых помещений <...> после перевода их в нежилые помещения обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических, экологических и иных установленных законодательством требований», – отмечается в обоих документах.
В доме №11 по ул. Телецентра насчитывается 12 помещений различной площади – от 10,6 кв. метра до 56,1, в доме №1 по Колымской – 10 помещений от 10 кв. метров до 91,4.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Казани планируют расселить 17 помещений в аварийных домах, в которых проживают 60 человек.
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