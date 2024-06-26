В Казани за 73 млн рублей переселят 60 жителей аварийных домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году в Казани планируют расселить 17 помещений в аварийных домах, в которых проживают 60 человек. Все они расположены в Казани, следует из проекта Республиканской адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда на 2024 год. В настоящее время документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Финансирование программы составит более 73 млн рублей. Большая часть средств — свыше 59 млн — будет выделена из Фонда развития территорий. Еще 13,2 млн — из бюджета Татарстана, а 733 681 рубль — из бюджета Казани. Исполнителем основных мероприятий программы назначен исполком столицы РТ.

Средства направят на расселение помещений в четырех домах в Казани, признанных аварийными после 1 января 2017 года:

— ул.Гаванская, д.75;

— переулок Дружный, д.28 и 34а;

— ул.Юбилейная, д.3.

Здания в переулке Дружный построены в 1980 году, по ул.Гаванской — в 1961-м, а последний дом — в 1962-м.

В описании текущего состояния жилфонда указано, что за I квартал 2024 года аварийными в Татарстане были признаны 160 многоквартирных домов. Общая расселяемая площадь помещений составляет более 79 тысяч квадратных метров, а число жителей составляет 5 488.