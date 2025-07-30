«Поменялось мышление и стиль управления»: как «Кадровая платформа» обучает врачей в РТ

О необходимости наставничества в медицине, о том, как помогает проект Минздрава России «Кадровая платформа организаторов здравоохранения», а также о том, какими возможностями сегодня располагает медицина на селе, рассказал главный врач Рыбно-Слободской центральной районной больницы Ильназ Ахмадиев.





«Важно правильно выстроить коммуникацию внутри коллектива, довести до каждого сотрудника, вплоть до сантехника, важность всех изменений и результатов»

Фельдшер сегодня имеет возможность посмотреть в системе всю историю болезни и анализы

«Центральная районная больница вшита в систему здравоохранения и является ее неотъемлемой единицей. И, конечно, любые изменения, происходящие в отрасли, начиная от кадровой политики и заканчивая цифровизацией, напрямую влияют на ее работу», – рассказал главный врач Рыбно-Слободской центральной районной больницы Республики Татарстан Ильназ Ахмадиев.

По мнению главврача, ЦРБ сегодня играют ключевую роль в обратной связи от населения на те изменения, которые происходят на селе. Именно сельский житель наиболее остро реагирует на вопросы доступности медицинской помощи в условиях удаленности от больших городов и лечебных центров.

Ильназ Ахмадиев уверен, что ЦРБ играют ключевую роль в обратной связи от населения на изменения

По этой причине в Республике Татарстан при поддержке Раиса Рустама Минниханова реализуется проект выездных мобильных поликлиник на селе. Благодаря нему жители районов РТ получили возможность консультироваться у узких специалистов ведущих республиканских клиник в пределах своего населенного пункта.

Параллельно с мобильной поликлиникой в районах РТ работает передвижной медицинский комплекс «Флюмамм», при помощи которого можно массово обследовать жителей села, предоставив им возможность одновременно пройти флюорографию и маммографию.

Доступность медицинской помощи в районах сегодня, по словам Ильназа Ахмадиева, повысилась. Ключевую роль в увеличении показателей играет работа фельдшерско-акушерских пунктов. ФАП – это поликлиника в миниатюре, где каждый сельчанин может пройти обследования и посетить врача, не выезжая для этого в районный центр. Минздрав РТ реализовал проект «Идеальный ФАП», по которому фельдшеры прошли обучение и повысили свои компетенции и знания.

Доступность медицинской помощи в районах сегодня, по словам Ильназа Ахмадиева, повысилась

«Для общей цели, которая заключается в том, чтобы обеспечить доступность медпомощи на селе, работает целая команда сотрудников. И часто случается так, что руководитель имеет и волю, и желание, но команда не может выполнить задачу. Поэтому здесь важно правильно выстроить коммуникацию внутри коллектива, довести до каждого сотрудника, вплоть до сантехника, важность всех изменений и результатов, которые мы достигнем благодаря общей работе», – подчеркнул главврач.

Благодаря оцифровке многих процессов сведения о здоровье жителей села сегодня занесены в информационную систему. Фельдшер имеет возможность посмотреть все, включая историю болезни и анализы. Записи о врачебных посещениях пациента по разным поводам: заболевание, профилактический осмотр, вакцинация или прием в рамках диспансерного наблюдения – все вносится в систему. При этом бумажная работа минимизируется.

«Платформа "Единый кардиолог" помогает медикам удаленно мониторить здоровье пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Фото: © «Татар-информ»

«У нас работает платформа "Единый кардиолог", которая помогает медикам удаленно мониторить здоровье пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Только что снятые результаты ЭКГ передаются на планшет медика и поступают врачу функциональной диагностики для расшифровки. При наличии таких угрожающих жизни пациента патологий, как острый коронарный синдром и нарушение сердечного ритма, цифровые технологии обеспечивают своевременность оказания неотложной и экстренной медицинской помощи.

К примеру, в Рыбно-Слободском районе цифровизация с каждым годом охватывает все больше направлений – сегодня это и электронные медицинские карты, и телемедицинские консультации, и различные сервисы, помогающие отслеживать показатели здоровья пациентов», – объяснил Ильназ Ахмадиев.

В поиске и привлечении кадров в сельское здравоохранение используются различные инструменты: платформы онлайн-рекрутинга, государственные программы

«Проект "Кадровая платформа" меняет мышление и стиль управления»

«Подготовка кадров в здравоохранении сегодня, безусловно, меняется. Приходит новое поколение медиков, у них свои требования к профессии. После окончания специалитета большинство выпускников стремятся пойти в ординатуру и получить специальность. Искусственный интеллект все больше внедряется в процессы обучения, но ни один ИИ не сможет заменить вербальную коммуникацию между врачом и пациентом – это важно понимать каждому выпускнику медицинского вуза», – подчеркнул Ильназ Ахмадиев.

В сельском здравоохранении существует проблема кадрового дефицита. Поиск специалистов и их удержание – это ежедневная кропотливая работа. В поиске и привлечении кадров используются различные инструменты: платформы онлайн-рекрутинга, государственные программы, например «Земский доктор».

По поручению Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году создан проект «Кадровая платформа организаторов здравоохранения». Проект разработан экспертами-методологами Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ (ЦНИИОИЗ). Участники получают уникальную возможность обучения, обмена опытом и развития вместе с лучшими специалистами отрасли. Миссия проекта – сформировать команду вдохновленных лидеров, способных принимать важные стратегические решения, содействовать инновациям и эффективно управлять сложными проектами. За четыре года в проекте приняли участие 4550 работников системы здравоохранения России и стран СНГ.

Главврач Рыбно-Слободской ЦРБ – один из участников «Кадровой платформы», поэтому твердо уверен – проект поможет решить проблему кадров. По его мнению, руководитель каждой медицинской организации, прежде чем ставить специалиста на руководящую должность, обязательно должен обеспечить его обучение в «Платформе». Тогда специалист будет иметь базовые знания в вопросах стратегического управления и командообразования.

Главврач Рыбно-Слободской ЦРБ – один из участников «Кадровой платформы»

«Для меня, как для управленца с небольшим стажем работы, участие в данном проекте сыграло большую роль. Во-первых, поменялось мышление и стиль управления, появились новые компетенции в части системного критического мышления. Проектное управление позволило более масштабно мыслить и ставить задачи. Во-вторых, объем полученной полезной информации был доведен в очень доступной форме, что позволило отложить в памяти важные моменты. В-третьих, появились новые знакомства с руководителями – участниками программы из других регионов, что тоже очень важно для обмена опытом», – отметил главврач.

В еженедельном формате для участников проекта проходят тренинги, выступают эксперты

В проекте в еженедельном формате проходят тренинги, выступают эксперты с новой полезной информацией и руководители учреждений со своими наработанными практиками. Все это можно использовать в работе лечебного учреждения.

«Молодому доктору в сегодняшних реалиях создаются очень комфортные условия для работы, но важно понимать: пациенты стали очень требовательными и остро реагируют на любые нарушения в процессе оказания помощи. Поэтому при трудоустройстве для молодого специалиста очень важно присутствие наставника и еще важнее развивать школу наставничества как систему поддержки по всей стране», – заключил Ильназ Ахмадиев.

Фотографии предоставлены пресс-службой Минздрава РТ