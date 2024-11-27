Минниханов осмотрел «идеальный ФАП» в Рыбно-Слободском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой фельдшерско-акушерского пункта в селе Анатыш Рыбно-Слободского района. Об этом руководитель республики сообщил в своем телеграм-канале.

Объект обслуживает порядка 500 местных жителей. Недавно он начал работать по новой модели «Идеальный фельдшерско-акушерский пункт». В настоящее время этот проект реализован в более чем 1,6 тысячи татарстанских ФАП. Ожидается, что это повысит качество оказания медпомощи сельчанам.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

В заключение Рустам Минниханов подчеркнул, что в Татарстане уделяется большое внимание улучшению качества медицинской помощи в сельской местности и другим вопросам, касающимся качества жизни сельчан. К таким проектам в том числе относится и «Идеальный ФАП». Благодаря участию в нем фельдшеры прошли специальную обучающую программу по следующим темам: функционал фельдшера, проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения, тактика детских патронажей и ряду других.

«Татарстанда авыл кешеләренең тормыш сыйфатын яхшырту юнәлешендә зур эшләр башкарыла. Халыкның сәламәтлеген саклау мәсьәләләренә аеруча игътибар бирелә. Күптән түгел бездә „Идеаль ФАП“ дигән яңа проект эшли башлады. Ул авыл җирендә яшәүчеләргә медицина ярдәме күрсәтүне сизелерлек яхшыртыр дип ышанам», — написал он.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, в осмотре медучреждения принял участие глава Минздрава республики Марсель Миннуллин.