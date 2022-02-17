«Пользы от этого фильма не будет, только вред»: мнения о съемках сериала «Слово пацана»

Что думают о предстоящих съемках фильма о татарстанских группировках те, кто боролся с ними в годы их расцвета? В чем опасность таких кинокартин и к чему приведет просмотр таких сюжетов – ИА «Татар-информ» рассказали экс-прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов и бывший глава УФСИН России по РТ Дауфит Хамадишин.

Споры вокруг предстоящих съемок сериала «Слово пацана» о молодежных криминальных группировках в Татарстане не утихают. Как стало известно, Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила обращение в адрес прокурора республики Илдуса Нафикова с просьбой проверить законность вовлечения подростков в съемки такого фильма.

«Прошу Вас инициировать проверку действий сотрудников «Тумач Продакш» на предмет вовлечения несовершеннолетних в контент, наносящий вред их психическому и нравственному здоровью, и соответствие этих действий требованиям Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», – говорится в тексте обращения.

Ирина Волынец направила обращение в адрес прокурора республики Илдуса Нафикова с просьбой проверить законность вовлечения подростков в съемки фильма Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Детский омбудсмен отмечает, что по содержанию произведение посвящено культуре молодежных криминальных сообществ, во многом определявших образ столицы Татарстана на протяжении трех десятилетий - с начала 1970-х до рубежа 1990-х и 2000-х, а также романтизации бандитизма, что, в свою очередь, может создать ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи.

Детский омбудсмен также обратилась и к авторам фильма и попросила их предоставить сценарий для более детального изучения и оценки.

Ранее ИА «Татар-информ» уже писало, что эксперты отнеслись к созданию фильма весьма критически. Все они, включая чиновников, психологов и известных кинорежиссеров, опасаются возможных негативных последствий и с большой настороженностью относятся к участию в съемках несовершеннолетних.

На этот раз агентство поговорило с людьми, которые непосредственно сталкивались с группировщиками в своей работе и участвовали в расследовании их преступлений.

«Эта история – наша боль»

Бывший прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов посвятил службе в надзорном ведомстве более 28 лет и не понаслышке знает о преступлениях, связанных с разборками и убийствами в среде ОПГ. Он вспоминает эти времена с болью в сердце: страшный рост организованной преступности, десятки нераскрытых убийств, разбоев и грабежей.

«Лично для меня как для человека, который жил в 90-е годы, идеализация группировщиков недопустима. Были тогда и просто преступники, которые совершали кражи, грабежи, разбои, изнасилования и убийства, некоторые из них переходили из группировок в преступные сообщества. Однако были среди них и жертвы, которым не прощалось малейшее отступление от правил... В чем героизм группировки? «Один за всех и все за одного»?.. Но если ты не с ними – ты никто, ты не просто не защищен, зачастую ты обречен. Если пройти по кладбищу и посмотреть на захоронения 80-90-х годов – много молодых людей – «реальных пацанов», – отмечает Евграфов.

Александр Евграфов: «Лично для меня как для человека, который жил в 90-е годы, идеализация группировщиков недопустима» Фото: genproc.gov.ru

По его словам, вызывает опасение и тот факт, что подогреваемый интерес к фильму может привести к тому, что его персонажи будут несколько идеализированы, появится иллюзия героизма, которого не было. Одна из главных задач, по мнению бывшего прокурора, – донести до зрителя правду, какой бы горькой она ни была, а не сказку о героическом прошлом.

«Нужно ли снимать про это фильм? Эти годы не просто история, это в какой-то мере наша боль. Боль за то прожитое, за то, что мы, и я в том числе, не смогли удержать этих пацанов... Стоит ли это выносить на экраны – большой вопрос, будем ли мы от этого лучше, добрее? История страны и ее народа – это не только достижения и победы, а огорчения, утраты, порою сложные и противоречивые явления, в которых следует разбираться, делать выводы, извлекать уроки, что позволит лучше понять самих себя. Сумеют ли это сделать создатели фильма?» – задается вопросом Евграфов.

Насторожил бывшего прокурора и ажиотаж, который образовался вокруг будущей экранизации фильма. Однако он выразил надежду, что стремление подростков сняться в предстоящим фильме вызвано не их интересом к криминальной среде, а желанием посмотреть на процесс съемок изнутри, получить опыт, ведь кастинги на фильм в Набережных Челнах проходят не так уж и часто.

«Я прекрасно понимаю людей, которые не хотят, чтобы фильм снимался в Татарстане. Они сами прошли через все это как очевидцы, потерпевшие или обвиняемые. Поэтому их боль острее обычной, они не хотят повторения своих страданий и страданий родных и пытаются этому помешать. И их мнение тоже должно быть услышано», – считает спикер.

Евграфов отметил, что судьбу фильма решит зритель – будут его смотреть или нет, сейчас предугадать невозможно. Но в то же время, добавил спикер, важно понимать, что искусство в целом и кино в частности должно учить хорошему. Подобные фильмы должны показывать все, как было на самом деле, без героизации участников.

«Имеется, на мой взгляд, и юридический аспект, а именно право на свободу творчества и требование закона «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию». Для меня очевидно, что на первое место все-таки нужно ставить здоровье детей», – заключил Евграфов.

«Пользы от этого фильма не будет, только вред»

Бывший глава УФСИН по Татарстану Дауфит Хамадишин к информации о съемках сериала отнесся резко негативно. По его мнению, освещение становления и ритуалов ОПГ может привести к непредсказуемым последствиям: многие представители неокрепшей молодежи захотят прийти к группировкам, увидев в их деятельности некий романтизм и даже героизм.

«Я категорически против съемок этого фильма, в этом нет совершенно никакой необходимости. Чего хочет создатель – вопрос нужно поставить таким образом. Он хочет прославить организованные преступные группировки? Или себя хочет прославить?» – отмечает Хамадишин.

Дауфит Хамадишин: «Я категорически против съемок этого фильма, в этом нет совершенно никакой необходимости. Чего хочет создатель – вопрос нужно поставить таким образом» Фото: © ИА «Татар-информ»

Особенно его волнует то, какой образ группировщика сложится в головах у тех людей, которые посмотрят сериал. Смогут ли они верно истолковать происходившие в те годы события, позволит ли сюжет фильма увидеть события эпохи группировок в их истинном свете, без прикрас?..

«Фильм непременно окажет влияние на молодежь. Мы уже практически начали забывать об этом времени, это прошедший этап, возвращения к этому не должно быть. Многие подростки захотят побывать в роли бандитов, посмотреть, каково это, даже не задумавшись о последствиях. Это детская психология. Подростков привлекают такие отрицательные моменты в нашей повседневной жизни. Им интересны фильмы, где стреляют, убивают», – отмечает спикер.

Отметим, что в 2018 году вышла в свет книга Дауфита Хамадишина «Без срока давности», которая также рассказывает о группировщиках. Она посвящена периоду, когда Хамадишин возглавлял уголовный розыск в УВД Набережных Челнов. В объемном издании рассказывается о раскрытии громких убийств, расследовании деятельности «двадцатидевятников» и других ОПГ Автограда.

«Мы писали с профессиональной точки зрения, рассказывали о работе органов внутренних дел по разоблачению этих бандитских группировок. Книга получилась документальная. Мы не меняли имена ни сотрудников, ни преступников. Как все было в действительности, так мы и написали. Художественной составляющей там практически нет. Это реальные события», – поделился Хамадишин.

Он отметил, что в те времена на работе у него практически не было спокойного вечера. Группировки начали враждовать друг с другом, доказывая свое превосходство, калечили и убивали «конкурентов». ОПГ в те времена проникли во все слои общества, их представители были даже среди школьников.

«Практически в каждом классе было несколько таких детей, которые примкнули к «старшакам», это целая цепочка. Они собирали деньги с одноклассников, а деньги куда шли? На поддержку этих же организованных группировкок. Тех, кто не хотел к ним присоединяться, заставляли, издевались над ними, избивали», – вспоминает Хамадишин.

Поэтому, убежден Хамадишин, показывать эту структуру в романтизированном свете с больших экранов недопустимо.

«Пользы от этого фильма не будет, только вред. Наше общество уже практически освободилось от этих преступных группировок, мы через это уже прошли, все это продолжалось до 2010-х годов. Большинство их участников отправились за решетку, некоторые уже освободились из мест лишения свободы, другие получили пожизненные сроки, еще больше оказались на кладбище. Да, были тяжелые, очень сложные времена. Можно говорить о том, что со всеми ними в конечном итоге разобрались, привлекли к уголовной ответственности, этим все и должно было закончиться. Надо говорить о том, что тех, кто за это дело возьмется, ждет такая же участь», – заключил Хамадишин.

Фото на анонсе: Рамиль Гали