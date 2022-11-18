Пользователям «ВКонтакте» предлагают выбрать название для Движения детей и молодежи

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи предлагает пользователям социальной сети «ВКонтакте» поучаствовать в процессе выбора названия для организации.

В официальном сообществе движения в соцсети «все желающие смогут проголосовать за один из десяти вариантов, предложенных детьми и отобранных экспертами».

Сделать это можно с помощью специального чат-бота на странице движения — достаточно лишь написать в сообщения группы.

На выбор предложены следующие варианты названия: «Российское движение детей и молодежи», «Пионеры», «Движение им. Гагарина», «Новое поколение», «Юность», «Патриоты», «Будущее России», «Движение школьников и молодежи», «Юная Россия» и «Большая перемена».

Таким образом, все возможные имена движения подчеркивают либо молодость его участников, либо соотнесение с судьбой страны или будущим, либо связь с советским прошлым.

Президент РФ Владимир Путин еще летом подписал федеральный закон «О Российском движении детей и молодежи», а позднее дал ряд связанных с этой структурой поручений. В частности, руководители регионов должны обеспечить формирование материально-технической базы, необходимой для функционирования региональных отделений организации.