Путин дал поручения по организации работы Общероссийского движения молодежи

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся организации деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, Правительство РФ начиная с 2023 года должно будет выделять движению 21 млрд 352 млн рублей ежегодно, а Министерству просвещения — еще 383 млн рублей (на методическое и организационное сопровождение программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России»).

На работу движения в текущем году потребуется выделить из резервного фонда Правительства 379 млн рублей, которые получит Росмолодежь. Кроме того, кабинет должен будет обеспечить корректировку национальных проектов и государственных программ и предусмотреть увеличение штатной численности Минпросвещения и Росмолодежи.

Правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи разместится в Москве. Администрации Президента предстоит обеспечить введение государственной должности председателя правления движения.

Руководителям регионов следует образовать в каждом субъекте Федерации координационный (совещательный) орган по взаимодействию с общероссийским движением, его региональными, местными и первичными отделениями, а также обеспечить формирование материально-технической базы, необходимой для функционирования региональных отделений.