Пользователям дали советы, как сохранить контакты и историю переписок при переходе в MAX
Компания «Интелси» дала рекомендации пользователям, как не потерять контакты и сохранить историю переписок при переходе в национальный мессенджер MAX.
Во-первых, необходимо создать групповой чат в МАХ (процесс унифицирован для мобильной, десктопной и браузерной версий приложения). Необходимо выполнить следующий алгоритм:
– зайти в приложение и нажать на значок плюс в верхнем правом углу;
– выбрать «Создать групповой чат»;
– выбрать участников (впрочем, их можно добавить позже) и нажать на значок «Продолжить»;
– добавить название и фото, затем нажать на значок «Создать чат».
Во-вторых, чтобы перевести участников из старого чата, можно использовать ссылку-приглашение, так как это самый быстрый метод. Порядок действий таков:
– в новом чате МАХ нажать на его название;
– выбрать «Пригласить по ссылке» или «Показать QR-код»;
– в открывшемся окне выбрать опцию «Поделиться ссылкой» или QR-кодом;
– отправить полученную ссылку в старый групповой чат.
В результате все желающие оперативно присоединятся к МАХ, и добавлять их в контакты вручную не придется. При этом пользователь должен быть администратором чата в МАХ, чтобы приглашать по ссылке или QR-коду.
В-третьих, необходимо сохранить историю переписок. Сделать это автоматически нельзя, но историю можно выгрузить как архивный файл:
– в старом мессенджере открыть «Настройки», а затем раздел «Чаты»;
– выбрать «Экспорт чата» и найти нужный чат;
– выбрать тип экспорта (с медиафайлами или без);
– нажать на иконку МАХ и выбрать адресат.
В итоге переписка сохранится в выбранном чате МАХ в виде zip-архива с текстовым файлом и изображениями.
В компании также посоветовали пользователям быть осторожными с платными сторонними сервисами, которые обещают «бесшовный» перенос чатов.
В частности, подобные сервисы часто требуют полного доступа к чатам (включая логины, пароли, сессии), а это напрямую угрожает безопасности корпоративных данных.
Кроме того, самой по себе технической возможности бесшовного переноса истории сообщений между мессенджерами не существует.
Наряду с этим, использование таких посредников может нарушать пользовательские соглашения платформ.
«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.