Пользователям дали советы, как сохранить контакты и историю переписок при переходе в MAX

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Компания «Интелси» дала рекомендации пользователям, как не потерять контакты и сохранить историю переписок при переходе в национальный мессенджер MAX.

Во-первых, необходимо создать групповой чат в МАХ (процесс унифицирован для мобильной, десктопной и браузерной версий приложения). Необходимо выполнить следующий алгоритм:

– зайти в приложение и нажать на значок плюс в верхнем правом углу;

– выбрать «Создать групповой чат»;

– выбрать участников (впрочем, их можно добавить позже) и нажать на значок «Продолжить»;

– добавить название и фото, затем нажать на значок «Создать чат».

Во-вторых, чтобы перевести участников из старого чата, можно использовать ссылку-приглашение, так как это самый быстрый метод. Порядок действий таков:

– в новом чате МАХ нажать на его название;

– выбрать «Пригласить по ссылке» или «Показать QR-код»;

– в открывшемся окне выбрать опцию «Поделиться ссылкой» или QR-кодом;

– отправить полученную ссылку в старый групповой чат.

В результате все желающие оперативно присоединятся к МАХ, и добавлять их в контакты вручную не придется. При этом пользователь должен быть администратором чата в МАХ, чтобы приглашать по ссылке или QR-коду.

В-третьих, необходимо сохранить историю переписок. Сделать это автоматически нельзя, но историю можно выгрузить как архивный файл:

– в старом мессенджере открыть «Настройки», а затем раздел «Чаты»;

– выбрать «Экспорт чата» и найти нужный чат;

– выбрать тип экспорта (с медиафайлами или без);

– нажать на иконку МАХ и выбрать адресат.

В итоге переписка сохранится в выбранном чате МАХ в виде zip-архива с текстовым файлом и изображениями.

В компании также посоветовали пользователям быть осторожными с платными сторонними сервисами, которые обещают «бесшовный» перенос чатов.

В частности, подобные сервисы часто требуют полного доступа к чатам (включая логины, пароли, сессии), а это напрямую угрожает безопасности корпоративных данных.

Кроме того, самой по себе технической возможности бесшовного переноса истории сообщений между мессенджерами не существует.

Наряду с этим, использование таких посредников может нарушать пользовательские соглашения платформ.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.