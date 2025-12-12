Число пользователей «Сферума» в MAX достигло 15 млн

Образовательным пространством «Сферум» в национальном мессенджере MAX пользуются более 15 млн педагогов, учащихся и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба пространства.

При этом еженедельная аудитория «Сферума» в МАХ составляет 9 млн пользователей, каждый день сервисами образовательного пространства пользуются уже 7 млн человек.

15-миллионным пользователем «Сферума» в национальном мессенджере стал учитель химии средней общеобразовательной школы №36 «Новые горизонты» (Мытищи, Московская область) Михаил Соболев.

Команда «Сферума» отметила педагога поездкой в Центр знаний «Машук» на любую из образовательных программ в 2026 году. Сертификат ему вручил руководитель сервиса «Сферум» Рубен Акопов.

«Я стал пользователем образовательного пространства "Сферум" в MAX, оно помогает мне решать основные задачи: проводить онлайн-уроки в цифровом классе, общаться с учениками и их родителями. Также для меня и моих учеников актуальны интерактивная доска, сбор домашних заданий в едином пространстве, цифровые награды за внеклассные активности. А с родителями нам теперь удобнее обмениваться справками и документами через "Сферум"», – заявил Соболев.

В национальном мессенджере представлены основные функции «Сферума»: чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, каналы, а также сервисы «Сбор файлов», «Справка в школу», «Помощник ученика», чат-боты «Пушкинская карта», «Помощник РУВИКИ» и много другое. Также в образовательном пространстве пользователям «Сферума» доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием.

Особый акцент сделан на безопасности. В пространстве «Сферум» в MAX для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим».

