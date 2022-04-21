Пользователи Telegram поддержали название «Ханская мечеть» для Соборной мечети Казани

Участники голосования о названии будущей Соборной мечети Казани, организованного Telegram-каналом «Исламская столица», поддержали вариант «Ханская мечеть».

Организаторы голосования отмечают, что в нем приняли участие почти 6 тыс. человек, а посмотрели соответствующий пост — примерно 31,5 тыс.

Пользователям Telegram было предложено семь различных вариантов. Наиболее популярным оказалось название «Ханская» или («Казан-Хан»), которое поддержал 2091 человек (35% проголосовавших).

На втором месте оказалось название «Марьям» — 1716 голосов, 29% от общего числа голосовавших. На третьем месте — вариант «Другое» с 821 голосом (14%).

Название «Хан мэсжеде» активно использовалось в татарской литературе и ассоциировалось с древней мечетью казанских ханов, а также с башней Сююмбике.

Подробнее о различных вариантах названия Соборной мечети Казани можно прочитать в материале «Татар-информа».