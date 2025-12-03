Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в МАХ
Пользователи мессенджера МАХ смогут получать важные уведомления от федерального портала государственных услуг. Об этом заявили в Минцифры России.
Уведомления о записях на прием к врачу, статусах заявлений и штрафах объединены в одном месте – чат-боте «Госуслуги» в МАХ.
Штрафы можно сразу оплатить, не покидая мессенджер – уведомления об оплате также появятся в чат-боте, уточнили в ведомстве.
Для получения оповещений в национальном мессенджере необходимо, чтобы аккаунты в МАХ и на «Госуслугах» были привязаны к одному и тому же номеру.
Список уведомлений, которые будут приходить в МАХ, можно настроить в своем аккаунте на портале госуслуг РФ.
