Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в МАХ

Фото: max.ru

Пользователи мессенджера МАХ смогут получать важные уведомления от федерального портала государственных услуг. Об этом заявили в Минцифры России.

Уведомления о записях на прием к врачу, статусах заявлений и штрафах объединены в одном месте – чат-боте «Госуслуги» в МАХ.

Штрафы можно сразу оплатить, не покидая мессенджер – уведомления об оплате также появятся в чат-боте, уточнили в ведомстве.

Для получения оповещений в национальном мессенджере необходимо, чтобы аккаунты в МАХ и на «Госуслугах» были привязаны к одному и тому же номеру.

Список уведомлений, которые будут приходить в МАХ, можно настроить в своем аккаунте на портале госуслуг РФ.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.