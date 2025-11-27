Белые хакеры не сумели найти уязвимостей в мессенджере MAX

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На конференции в сфере практической информационной безопасности ZeroNights белые хакеры проверили мессенджер MAX на безопасность и не нашли уязвимостей. Об этом сообщает пресс-служба команды мессенджера.

MAX организовал для исследователей Сapture the Flag – состязание в формате командной игры. Участники должны были найти «флаг» в уязвимом векторе на сервере, приближенном к реальным условиям. Соревнующиеся получали набор заданий (тасков), за верное выполнение каждого из них начислялись очки.

Решившие как минимум три задания багхантеры получили доступ в закрытую системы для бизнеса Bug Bounty MAX – с возможностью увеличения выплаты на 20% за любую найденную уязвимость.

Исследователи также могли получить промокод на дополнительную выплату в 25 тысяч рублей за найденную уязвимость в любом из проектов программы VK Bug Bounty.

В результате участникам ZeroNights не удалось обнаружить уязвимостей в MAX. После этого команда VK Bug Bounty решила увеличить все выплаты за найденные в мессенджере уязвимости. Теперь максимальная выплата равняется 10 млн рублей.

ZeroNights, прошедшая в этом году 26 ноября, – одна из главных конференций в сфере практической информационной безопасности в Европе. Мероприятие привлекает исследователей безопасности со всего мира. Стратегическим партнером конференции выступил мессенджер МАХ.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.