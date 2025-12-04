Пользователи MAX теперь имеют доступ к документам на портале госуслуг
Пользователи национального мессенджера МАХ получили удобный доступ к своим документам с федерального портала госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Теперь паспорт, водительские права, СНИЛС, полис ОМС и ИНН доступны прямо в профиле пользователя – в разделе «Цифровой ID».
В ведомстве обратили внимание на то, что для просмотра документов не требуется биометрическая проверка. Доступ к данным с «Госуслуг» предоставляется только с согласия пользователя.
В дальнейшем перечень доступной информации будет расширен. Появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей, уточнили в министерстве.
Накануне стало известно, что пользователи МАХ смогут получать важные уведомления от федерального портала государственных услуг через соответствующий чат-бот.
«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.
Иллюстративный материал: Минцифры РТ.