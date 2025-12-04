Пользователи MAX теперь имеют доступ к документам на портале госуслуг

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пользователи национального мессенджера МАХ получили удобный доступ к своим документам с федерального портала госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Теперь паспорт, водительские права, СНИЛС, полис ОМС и ИНН доступны прямо в профиле пользователя – в разделе «Цифровой ID».

В ведомстве обратили внимание на то, что для просмотра документов не требуется биометрическая проверка. Доступ к данным с «Госуслуг» предоставляется только с согласия пользователя.

В дальнейшем перечень доступной информации будет расширен. Появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей, уточнили в министерстве.

Накануне стало известно, что пользователи МАХ смогут получать важные уведомления от федерального портала государственных услуг через соответствующий чат-бот.

Иллюстративный материал: Минцифры РТ.