Пользователи каршеринга «Делимобиль» уже не смогут завершить аренду в центре Казани

В Казани пользователи каршеринга «Делимобиль» не смогут завершить аренду авто в центре города. Сервис закрыл зону от улицы Вишневского до Кремлевской набережной, а также в районе площади Тукая.

Согласно карте в приложении, машину можно оставить на ул. Агрономическая (ближайшая «точка» от станции метро «Суконная слобода») и на ул. Спартаковская (ближайшее разрешенное место от метро «Площадь Тукая»).

Фото: © скриншот карт приложения

Напомним, до этого «Татар-информ» сообщал, что из-за саммита БРИКС закроют парковки для водителей. Припарковаться нельзя будет в том числе и на каршеринге и даже на такси. Ограничения будут действовать с 19 по 25 октября. Исключения составит транспорт, который аккредитован на встречу объединения. Как ездить и перемещшаться в это время по городу – в материале: Гид по схемам движения автомобилей в дни саммита.