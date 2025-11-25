news_header_top
Общество 25 ноября 2025 13:51

Пользователи Astra Linux получили доступ к мессенджеру МАХ

Национальный мессенджер МАХ стал совместим с российской операционной системой Astra Linux. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Завершенные испытания подтвердили возможность безопасного использования приложения на устройствах под управлением этой ОС, включая системы с повышенными требованиями к информационной безопасности.

После тестирования МАХ получил сертификат Ready for Astra, который подтверждает корректную работу мессенджера на платформе. Благодаря совместимости миллионы пользователей Astra Linux, в том числе сотрудники образовательных и медицинских учреждений, государственных корпораций и министерств, получили возможность использовать национальный мессенджер.

Ранее в отечественном мессенджере MAX появилась новая полезная функция – запись к врачу.

#мессенджер МАХ #кибербезопасность
