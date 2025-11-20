news_header_top
Общество 20 ноября 2025 22:06

Запись к врачу теперь доступна через мессенджер MAX

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В отечественном мессенджере MAX появилась новая полезная функция – запись к врачу.

В MAX уже доступен бот «Госуслуги Республики Татарстан», который позволяет дистанционно получать государственные услуги без посещения учреждений. С его помощью пользователи могут подавать показания счетчиков, оплачивать услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД.

Теперь функционал бота расширен: пользователи могут записываться на прием к врачу через мессенджер. Для этого необходимо установить MAX, найти соответствующего бота в поиске и связать свой аккаунт.

#мессенджер МАХ #врачи
