Происшествия 6 мая 2026 15:01

Полыхающую возле жилого дома легковушку сняли на видео в Казани

Видео с горящим автомобилем появилось в одном из интернет-сообществ Казани. Согласно опубликованной информации, запись была сделана на улице Ленинградской. На кадрах – легковушка, объятая огнем, огромные клубы густого черного дыма на фоне белых стен двухэтажного жилого дома.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, автомобиль «ВАЗ-2111» полыхал возле дома № 12 по Ленинградской. Площадь пожара – 4 кв. м. Легковушка загорелась на ходу.

Напомним, 4 мая на проспекте Амирхана в Казани загорелся автомобиль-такси марки Renault, а 3 мая на парковке возле ТЦ «Корстон» горела Tesla.

