Такси загорелось на ходу на проспекте Амирхана в Казани

Полыхающую легковушку сняли на видео на проспекте Амирхана в Казани. Запись опубликовали в городских интернет-сообществах. На кадрах видны клубы густого черного дыма и горящий автомобиль.

«На мосту возле авторынка горит авто», – подписал видеоролик очевидец происшествия.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, автомобиль такси марки Renault загорелся на ходу. Пожарные СПСЧ №48 потушили огонь, пострадавших нет.

Ранее «Татар-информ» сообщал о пожаре на парковке у ТЦ «Корстон». В минувшее воскресенье там загорелся автомобиль Tesla.