Полянский указал генсеку ООН, что тот не упомянул, кто бомбил Хиросиму

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рекомендовал генеральному секретарю организации назвать виновного в атомной бомбардировке Хиросимы 1945 года. Об этом он написал в Twitter.

В связи с трагической датой Антониу Гутерреш на церемонии памяти жертв бомбардировки сказал и о недопустимости применения ядерного оружия, и о текущей спецоперации России в Донбассе, «забыл» только уточнить, что единственной страной, применившей ядерное оружие против мирного населения, были США.

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США <… >. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях», — подчеркнул Полянский.

Ранее эксперты из Татарстана отметили, что Россия выступает против замалчивания истинных виновников трагедии Хиросимы и Нагасаки, о чем сообщал «Татар-информ».