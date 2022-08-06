Эксперты: Россия против замалчивания истинных виновников трагедии Хиросимы и Нагасаки

Россия выступает против замалчивания США своей вины в трагедии японских городов Хиросимы и Нагасаки, на которые были сброшены ядерные бомбы, заявил заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Большаков.

«Японское общество должно быть осведомлено о причинах и субъектах трагедии, поскольку бомбардировки осуществили американцы для выполнения своих геополитических замыслов в 1945 году, хотя в это время Квантунская армия Японии уже была полностью разгромлена ВС СССР», — отметил татарстанский эксперт.

«В этом году российские официальные лица даже не приглашены для участия в траурных мероприятиях в связи с санкциями. При этом американцы участвуют в данных мероприятиях регулярно. Более того, в японском общественном мнении они не являются авторами этой трагедии», — добавил Большаков.

По его словам, японские власти закрывают глаза на такое положение вещей из-за «установленного в начале 90-х гг. 20 века однополярного мира и гегемонии США». Эксперт выразил надежду, что с приходом многополярного мира «справедливость будет постепенно установлена».

Кандидат политических наук, Член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук Казанского федерального университета Зоя Силаева акцентировала внимание на неспособности США вести полноценный политический диалог из-за неуважения к другим его сторонам, которая приводит к применению давления или даже прямого военного насилия.

«Война есть не что иное, как продолжение политики, с привлечением других средств. К сожалению, США не сильны в дипломатии, потому что это диалог на равных со всеми субъектами международных отношений. Они же действуют обычно либо с позиции силы, либо используя механизмы давления на зависящие от них страны. Последствия такой политики всегда печальны», — подчеркнула эксперт.

«Это неприемлемо для России, поэтому она стоит на защите исторической памяти, традиционных ценностей и чтит исторические уроки прошлого», — добавила Силаева.

«Как страна, проигравшая Вторую мировую войну, Япония абсолютно несвободна в информационной политике. США навязывают свой взгляд на историю войны», — подчеркнул доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров.