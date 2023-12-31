Полянский: Поступает много обращений от граждан стран Запада со словами поддержки РФ

Большое количество жителей Соединенных Штатов и других стран Запада присылают свои обращения, чтобы выразить слова поддержки России. Об этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале, подводя итоги работы постоянного представительства при всемирной организации за 2023 год.

«Мне поступает огромное количество обращений от простых граждан США и других стран Запада, извиняющихся за свои власти и выражающих слова поддержки нашей стране. Многие западные независимые эксперты, политологи, журналисты готовы подключаться к созываемым нами заседаниям СБ ООН, чтобы выразить такую свою позицию, пробиться с которой через цензуру своих масс-медиа они не могут», — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что такого в прошлом году не было. По его словам, восприятие украинского кризиса в мире меняется.