Дмитрий Полянский: Восприятие в мире украинского кризиса меняется

Восприятие в мире украинского кризиса меняется. Об этом первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале.

«Год выдался непростым, но он, на мой взгляд, был лучше, чем 2022. Отсюда, из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения», — сказал дипломат.

Он заявил, что многие коллеги по ООН начали осознавать «гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер», для многих все четче проступает и роль Запада в раскручивании кризиса, его цинизм и избирательная слепота.