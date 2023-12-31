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Дмитрий Полянский: Восприятие в мире украинского кризиса меняется
Восприятие в мире украинского кризиса меняется. Об этом первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале.
«Год выдался непростым, но он, на мой взгляд, был лучше, чем 2022. Отсюда, из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения», — сказал дипломат.
Он заявил, что многие коллеги по ООН начали осознавать «гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер», для многих все четче проступает и роль Запада в раскручивании кризиса, его цинизм и избирательная слепота.
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