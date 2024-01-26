Полянский: Ответственность за трагедию с Ил-76 несут и западные спонсоры Киева

Фото: сайт постпредства РФ при ООН

В Организации Объединенных Наций состоялось заседание Совбеза из-за удара в Белгородской области по самолету Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные. Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва сделает всё, чтобы ответственные за крушение понесли заслуженное наказание, передает РИА Новости.

Российский представитель сказал, что вся информация об инциденте свидетельствует о преднамеренном и продуманном преступлении киевского режима, поскольку руководство Украины «прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена».

Зампостпреда подчеркнул, что ответственность за трагедию несут и западные спонсоры Киева, в частности, соучастниками преступления можно будет назвать США и Германию, если выяснится, что ВСУ использовалы ЗРК Patriot или IRIS-T.



Полянский добавил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза является параноидальным и бредовым. Подробнее читайте в материале «Ложь Киева, страх Вашингтона и бессилие ООН: как прошло в США заседание по сбитому Ил-76».