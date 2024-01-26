Ложь Киева, страх Вашингтона и бессилие ООН: как прошло в США заседание по сбитому Ил-76

В Нью-Йорке прошло срочное заседание Совбеза ООН по сбитому силами ВСУ самолету Ил-76

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«Украинское выступление, как всегда, параноидальное и бредовое»

«Я, на самом деле, не собирался комментировать украинское выступление. Оно, как всегда, параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила, — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – так прокомментировал сегодня выступление первого заместителя постпреда Украины в ООН российский представитель организации Дмитрий Полянский.

В принципе «Татар-информ» еще накануне объяснял, что официальный Киев не скажет на срочном заседании Совбеза ООН ничего конкретного о сбитом ВСУ военном транспортнике Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими на борту. Напомним, их транспортировали в определенную точку для обмена российских бойцов.

Представитель Украины на заседании Кристина Гайовишин сделала акцент на том, что Россия якобы не обеспечила безопасность борта. Получается, от украинских ракет? Но миссия обмена военнопленными сугубо гуманитарная, и российская сторона второй день сообщает, что маршрут следования самолета с пленными, как и вся операция в целом, были согласованы с киевской стороной.

«Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. Он должен был состояться 24 января во второй половине дня. Это уже не первая подобная операция. Однако на сей раз киевский режим по каким-то необъяснимым любому здравомыслящему человеку причинам решил ее сорвать, причем самым варварским способом», – сказал Дмитрий Полянский на самом заседании.

Западные страны могут стать прямыми соучастниками преступления

Зампостпреда России в ООН раскрыл первые итоги расследования, которые уже проводит российская сторона. По предварительной информации, ВСУ осуществили свой теракт с применением зенитного ракетного комплекса. Ракеты были запущены из населенного пункта Липцы Харьковской области. Причем, скорее всего, удар был нанесен с использованием американского оружия.

«Многое указывает на то, что это могли быть либо американские «Пэтриот», либо «Ирис-Т» немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления. Подобно тому, как они являются подельниками ВСУ при обстрелах из западных вооружений мирных кварталов российских городов», – подчеркнул Полянский.

А это уже серьезное обвинение. На тот случай, если Россия признает Украину государством-террористом. В таком случае «западные спонсоры» станут соучастниками всех преступлений киевского режима.

Россия начала свое расследование. Уже известно, что Следком РФ изъял из самолета черные ящики и передал на экспертизу Фото: скриншот видео

Наша хата с краю: как в США хотят избавиться от ответственности

С этой точки зрения понятны судорожные попытки тех же США откреститься от варварского теракта команды Владимира Зеленского. Свои комментарии по инциденту уже дали Пентагон и Белый дом США. Общий лейтмотив: «мы ничего не знаем» и «мы не имеем к этому отношения».

Так, пресс-служба Госдепартамента США поспешила заверить журналистов, что США никоим образом не причастны к катастрофе самолета. Америка намерена выяснить у Киева, что именно произошло. Также он напомнил, что Зеленский призвал устроить международное расследование инцидента.

Пока же только Россия начала свое расследование. Уже известно, что Следком РФ изъял из самолета черные ящики и передал на экспертизу. Уже возбуждено уголовное дело по факту данного теракта.

То есть факт применения западных вооружений при атаке на Ил-76 скоро будет неоспорим. Посему американские военные, а именно Пентагон, прокомментировали ситуацию не в столь безапелляционном ключе, как Госдеп. Военные говорят о проверке информации Минобороны РФ и заранее ничего не исключают.

«Это тот вопрос, который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных на этот раз», – заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о причастности американского оружия к инциденту.

Кристина Гайовишин: «ВСУ продолжат принимать меры по уничтожению средств доставки и контролировать воздушное пространство, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу» Фото: скриншот видео

Бледный вид Киева

Но вернемся к срочному заседанию ООН. Выступление украинской представительницы вызвало недоумение у большинства экспертов, которые оценили позицию Киева в соцсетях. Кристина Гайовишин не стала отрицать причастность Киева к поражению самолета. А начала «лепить» оправдания решению ВСУ сбить Ил-76.

«Интенсивность обстрела Россией Харьковской области напрямую связана с ростом числа транспортной авиации, включая Ил-76, который недавно направлялся в аэропорт Белгорода. Учитывая это, ВСУ продолжат принимать меры по уничтожению средств доставки и контролировать воздушное пространство, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу, особенно на Белгородско-Харьковском направлении», – сказала она.

При этом даже из украинских военных никто не заявлял официально и публично, что Россия не согласовывала маршрут пролета самолета с военнопленными ВСУ. Но ориентироваться на заявления украинской стороны вообще дело неблагодарное.

«Здесь я предлагаю все-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», – еще накануне сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Полянский: «Замолчать и «замотать» это преступление киевскому главарю на сей раз будет гораздо сложнее, ведь у всех погибших пленных украинцев есть семьи» Фото: скриншот видео

«В Киеве дважды принесли этих несчастных в жертву»

Между тем уничтожение Ил-76 далеко не первое преступление киевского режима. Еще свежи в памяти бомбежки мирного населения на территории России – в Донецке и Белгороде. На срочном заседании ООН Полянский заявил, что серию терактов «бандеровская хунта» (по выражению дипломата) начала еще в 2014 году, когда сбила над Донецкой областью малайзийский пассажирский лайнер МН-17, погубив почти 300 невинных человек.

«Несмотря на очевидные свидетельства и доказательства причастности к этому преступлению Украины, многие на Западе высказывали и высказывают сомнения в том, что в Киеве могли замыслить и совершить подобную отвратительную провокацию. Интересно, как западная общественность будет теперь переваривать уничтожение ВСУ еще одного самолета? Замолчать и «замотать» это преступление киевскому главарю на сей раз будет гораздо сложнее, ведь у всех погибших пленных украинцев есть семьи, которые с нетерпением ждали их возвращения и верили, что власть свою часть договоренности выполнит. А в итоге режим в Киеве дважды принес этих несчастных в жертву, сначала бросив их на передовую в качестве «пушечного мяса», а затем, после того как российские войска сохранили им жизнь, вероломно расстреляв перевозивший их самолет из зенитных установок», – заявил Полянский.

В целом же сегодня ночью заседание Совбеза ООН в очередной раз показало, что организация стремительно скатывается к статусу дискуссионного клуба или «картонной» структуры. Никаких решений принято не было. Очевидно, что России необходимо искать варианты, как самостоятельно выявить и наказать виновных в этом военном преступлении.