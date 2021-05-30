Полузащитник «Рубина»: Я хочу играть, нет такого, чтобы пойти в клуб и сидеть на скамейке

23-летний полузащитник «Рубина» Денис Макаров, который находится сейчас в Австрии, где тренируется в составе сборной России, рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020. По словам игрока, партнеры по сборной поздравили его с тем, что его забитый мяч в ворота «Зенита» был признан лучшим голом прошедшего сезона в РПЛ.



«Никто не троллил. Все поздравили. Спасибо болельщикам, экспертам», – цитирует футболиста «Матч ТВ».

Макаров не думает о том, останется он или нет в окончательном списке национальной сборной для участия в чемпионате Европы: «Не знаю, это решает тренерский штаб. Не чувствую, что между мной и кем-то еще выбирают. Не думаю, возьмут меня или нет. Просто тренируюсь и все».

Отвечая на вопрос о том, как он поступит, если ему придет предложение перейти в топ-клуб РПЛ, например, в «Зенит», полузащитник заявил: «Не могу ответить. Будет решать клуб. Если что-то появится, то сядем и обговорим, как лучше для меня и для клуба. Я хочу играть. Нет такого, чтобы пойти в клуб и сидеть на скамейке. А чем мы отличаемся от «Зенита»? У них сильный состав, конкуренция, может, выше, но по игре мы их два раза обыграли. Это о чем-то говорит», – признался Макаров.

Денис Макаров провел 28 матчей в прошедшем чемпионате премьер-лиги. На счету игрока 7 забитых мячей и 1 голевая передача. Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2023 года, а ориентировочная трансферная стоимость составляет 4 млн евро.