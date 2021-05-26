Гол «Рубина» в ворота «Зенита» признан лучшим забитым мячом в прошедшем сезоне

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров был признан автором лучшего гола по итогам прошедшего сезона в премьер-лиге. 23-летний игрок отличился 8 марта в домашнем матче 21-го тура против «Зенита». Уже в компенсированное время полузащитник убежал с мячом с центра поля, по ходу эпизода несколько раз обыграв двух защитников гостей и забил гол, ставший для хозяев победным (2:1).

Всего в прошедшем сезоне Макаров сыграл 28 матчей в РПЛ и отметился семью забитыми мячами. Самый красивый гол сезона определяли эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосование было включено 11 голов: восемь лучших голов месяца и три, дополнительно отобранных экспертами лиги, сообщает пресс-служба премьер-лиги.



