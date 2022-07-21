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Спорт
21 июля 2022  13:29

Полузащитник «Рубина» Хакшабанович может перейти в клуб АПЛ

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Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович может перейти в английский «Лестер». Об этом сообщает британский портал Football Insider.

По информации источника, в услугах черногорского полузащитника заинтресованы также бельгийский «Андерлехт» и французские «Реймс» и «Анже». 

Напомним, что Сеад приостанавливал контракт с «Рубином» до 30 июня 2022 года и подписал временный контракт с «Юргорденом» до конца сезона 2021/22. Однако, на данный момент футболист остается игроком казанского клуба, поскольку о приостановке соглашения официально не объявлялось.

Стоит отметить, что «Рубин» заплатил за Хакшабановича прошлым летом 6.5 миллионов евро. Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость черногорца в 5.5 миллионов евро.

Ранее стало известно, что полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор также интересен одному из клубов АПЛ.

#фк рубин #футбол
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