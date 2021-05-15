Полузащитник «Рубина» об игре с «Ротором»: Будет сложный матч, они приедут биться

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о подготовке к заключительному матчу сезона с «Ротором».

«Подготовка проходит в штатном режиме, ничего не поменялось. Думаю, подготовились хорошо. Игра покажет. «Ротор» борется за выживание. Безусловно, будет сложный матч, они приедут биться. В любом случае это будет один из самых тяжелых матчей в нашем чемпионате для нас», – заявил игрок в комментарии для пресс-службы «Рубина».

Стоит отметить, что Бакаев сможет принять участие в игре благодаря тому, что КДК РФС отменил желтую карточку, которую футболист незаслуженно получил в гостевой игре с «Арсеналом» (казанцы выиграли со счетом 4:2, проигрывая 0:2 после первого тайма).

«Каждый день ждал, следил. Но я был уверен, что отменят. После того, как мне эту желтую дали, я сказал в раздевалке, что я ее не заслуживал. Сказал, что нужно подать апелляцию. Очевидное решение, я очень рад, что смогу помочь команде в решающем матче», – заявил Бакаев.

По словам полузащитника, у него положительные эмоции от сезона: «Эмоции только положительные, надо просто выходить сейчас и делать все для того, чтобы победить. А там уже дальше посмотрим».

Стоит отметить, что у Бакаева уже есть опыт выступления в еврокубках в составе московского «Спартака», а также опыт игры за молодежную сборную России. Однако, по словам игрока – впечатления от этих игр разные.

«За молодежку приятный опыт, а за основную команду нет. Проиграли «Браге», вылетели. В любом случае есть опыт», – резюмировал игрок.

Матч «Рубин» – «Ротор» пройдет в воскресенье, 16 мая, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры в 14:00.

Казанский клуб занимает 4-е место в чемпионате (52 очка). У «Ротора» предпоследнее, 15-е место (21 очко).